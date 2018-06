Deel dit artikel:











Celstraf voor oplichter van badkamerhandel De man lichtte een badkamerhandel in Apeldoorn op(foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Een 56-jarige voormalig inwoner van Assen is veroordeeld tot één jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk, voor oplichting. De man lichtte in 2008 samen met anderen een badkamerhandel in Apeldoorn op voor zo’n 180.000 euro.

De man, die vaker is veroordeeld voor oplichting, deed zich voor als koper van het noodlijdende bedrijf in Apeldoorn. Hij liet een mededader een grote hoeveelheid bubbelbaden en andere badkamerartikelen ophalen uit de opslag van het bedrijf in Apeldoorn.



'Erin geluisd'

De waarde ervan was zo’n 180.000 euro, vertelde de eigenaar van het bedrijf bij de politie. Dat geld betaalde de voormalig inwoner van Assen nooit. De man werd na een lang onderzoek in 2011 aangehouden en ontkende de oplichting. Hij zei dat zijn handlangers hem erin geluisd hadden.



In 2012 werd de zaak bij de rechtbank uitgesteld, omdat zijn advocaat getuigen wilde horen. Daarna lag het dossier lange tijd op de plank bij het Openbaar Ministerie en bij de rechter-commissaris van de rechtbank in Assen. Bij een personeelswisseling bij de rechtbank werd de zaak vergeten.



Vergeten zaak

Toen de man eerder dit jaar een nieuwe advocaat kreeg die het OM vroeg naar de stand van zaken, werd de vergeten zaak ontdekt. De voormalige inwoner van Assen woont inmiddels in het buitenland en was twee weken geleden niet bij de rechtszaak.



Omdat de zaak heel oud is, legde de rechtbank het grootste deel van de straf voorwaardelijk op. De straf is gelijk aan de eis van het OM.