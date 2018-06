Metaalbedrijven regio Emmen staken morgen voor betere cao

EMMEN - Medewerkers van vier metaalbedrijven in Emmen leggen morgen het werk 24 uur lang neer. Zij sluiten zich aan bij de stakingen van eerder deze week, waar al duizenden metaalwerkers aan meededen.

De stakers werken bij Prysmian Draka, VDL Wientjes Emmen, Honeywell uit Emmen en Rademakers Gieterij uit Klazienaveen.Inzet van de staking is een goede cao voor de medewerkers bij de grootmetaalbedrijven. De bonden eisen een toekomstbestendige cao, met onder andere een jaarlijkse loonstijging van 3,5 procent, met een vloer van duizend euro en goede voorstellen om werk en privé te kunnen combineren.Werkgevers willen werknemers volgens FNV Metaal-bestuurder Johan Weijenberg te pas en te onpas oproepen voor werk met een uitbreiding van de werkdag naar twaalf uur.Weijenberg: "Ook in de regio Emmen eisen de werknemers respect en een eerlijke cao Metalektro met een goede loonsverhoging. De werkgevers bieden echter een loonsverhoging die gedeeltelijk betaald moet worden uit het pensioenpotje van werknemers. Oftewel: ze bieden een brood, maar jatten tegelijkertijd de kaas en de boter uit de koelkast."Onderdeel van de eisen van de bonden is ook een generatiepact, zodat jongeren weer een vaste baan krijgen in de sector, terwijl ouderen daardoor juist gezond de eindstreep kunnen halen en hun kennis kunnen overdragen.Daarnaast stellen de bonden nog vele andere maatregelen voor duurzame inzetbaarheid van de metaalwerkers. Ook moet er een einde komen aan de doorgeslagen flexibilisering en de beloning en arbeidsvoorwaarden van vaste en tijdelijke medewerkers moeten gelijk zijn.De cao Metalektro geldt voor ongeveer 150.000 werknemers in het grootmetaal. Ook medewerkers van Fokker in Hoogeveen gingen eerder al de straat op.