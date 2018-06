Werkstraf voor man die busje van vader in brand steekt

NIEUW-BUINEN - Een 27-jarige man uit Nieuw-Buinen moet 180 uur werkstraf doen omdat hij de bestelbus van zijn vader in brand heeft gestoken. Ook werd bij de man een balletjespistool en pepperspray gevonden. Naast de werkstraf legt de rechter een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden op en moet hij zich laten behandelen.

Op 17 juni van vorig jaar stichtte de man uit Nieuw-Buinen brand in het busje van zijn vader door aanmaakblokjes op het achterwiel te leggen. Voor een tweede autobrand op 6 oktober van vorig jaar in Stadskanaal werd de man vrijgesproken. Hiervoor was te weinig bewijs, vond de rechter.Zo waren er camerabeelden waarop iemand te zien was met een bijzonder loopje. De man uit Nieuw-Buinen had ook een bijzonder loopje, maar de camerabeelden waren niet genoeg om te zeggen dat hij daar liep. Ook de geschatte lengte klopte niet.