Cel voor witwassen gestolen auto’s en scooters

ASSEN/EMMEN - Een 23-jarige man uit het Duitse Meppen is veroordeeld tot tien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, voor witwassen van onderdelen van gestolen auto’s en scooters. Ook kreeg hij de straf voor een mishandeling in café De Brasserie in Emmen, het slaan van iemand met een stok aan de Nijbracht en het beledigen van politieagenten.

Een 23-jarige handlanger uit Emmen kreeg acht maanden, waarvan vier voorwaardelijk voor het witwassen en het geweld aan de Nijbracht.De geweldszaken speelden zich af in 2014. Voor het witwassen werd het duo in januari 2015 opgepakt. In een loods aan de Bokslootdwarsweg in Emmen werd een enorme hoeveelheid onderdelen van gestolen auto’s, scooters en gereedschap gevonden. Ook stonden er chassis en karkassen van gestolen auto’s; allemaal van vrij nieuwe Volkswagens.De auto’s bleken kort ervoor gestolen in Emmen en omgeving. Er was te weinig bewijs dat de mannen de daders waren, maar volgens de rechtbank waren ze in de loods wel bezig de auto’s uit elkaar te halen. De losse onderdelen verkochten ze. Daarmee maakten ze zich schuldig aan witwassen, oordeelde de rechtbank.Omdat de rechtbank minder bewezen vindt dan het Openbaar Ministerie vielen de straffen voor het duo lager uit. Tegen de mannen werden drie weken geleden deels voorwaardelijke straffen van achttien en vijftien maanden geëist. Het OM vermoedt dat de twee zo’n 60.000 euro hebben verdiend met de verkoop van de onderdelen van de gestolen Volkswagens.Het heeft lang geduurd voor de rechtbank de witwaszaak kon behandelen. Vorig jaar tikte de rechtbank de officier van justitie nog op de vingers, omdat ze niet spreken was over hoe hij de zaak aanpakte.