In de nacht is er steeds minder te vlinderen

Iedereen kent het wel. 's Avonds in de tuin of op de camping bij het toiletgebouw krioelt het bij de lamp van het leven. Nachtvlinders en andere insecten komen op het licht af. Maar hoe gaat het eigenlijk met de nachtvlinders?



Zelf op zoek naar nachtvlinders?

Wil je zelf op zoek naar nachtvlinders? Dat kan dit weekend tijdens de Nationale Nachtvlindernacht. In onze provincie kun je op drie plekken terecht.



Vrijdagavond vanaf 21.00 uur wordt bij het IVN Struunhuus in het Steenbergerpark in Hoogeveen naar nachtvlinders gezocht. Meer informatie vind je hier.



Vrijdag kun je ook mee met vrijwilligers van Staatsbosbeheer in het Bargerveen. Daar wordt om 22.00 uur verzameld bij het kantoor van Staatsbosbeheer in Klazienaveen. Meer informatie vind je hier.



Zaterdag kun je mee met de Vlinderwerkgroep Friesland in het Drents-Friese Wold. Om 21.30 uur wordt verzameld bij het Buitencentrum. Hier vind je meer informatie.

Vorig jaar werden ruim 1600 soorten nachtvlinders en micro-nachtvlinders geteld, waaronder drie nieuwe soorten. Twee daarvan werden ontdekt in Zuid-Limburg en één in onze eigen provincie. In Drenthe werd de smalle wilgenmineermot gezien.Maar naast de nieuwe soorten waren er ook andere opmerkelijke waarnemingen. Bijzondere trekvlinders als de bonte walstrospanner, de wingerdpijlstaart en de zuidelijke grasuil werden in ons land gezien.En dan was er nog orkaan Ophelia, die in oktober recht op Ierland afstoof. De orkaan zorgde niet alleen voor veel vernielingen, maar nam ook zeldzame trekvlinders uit zuidelijke streken mee.Toch gaat niet goed met de nachtvlinders. De oorzaak: het vele kunstlicht dat 's nachts brandt. Het kunstlicht verstoort het bioritme van de nachtvlinders. En dat heeft grote gevolgen: nachtvlinders eten en paren veel minder als het niet donker is.In Nederland leven in totaal 2400 soorten vlinders. De grootste groep vlinders leeft 's nachts en bestaat uit nachtvlinders (920 soorten) en micro-nachtvlinders (1480 soorten). Ook met de dagvlinders gaat het niet goed. Sinds 1992 is het totaal aantal vlinders met 40 procent afgenomen. In Nederland leven nog 53 soorten.