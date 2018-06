Deel dit artikel:











Operatiekamers van Treant worden veiliger en gebruiksvriendelijker De operatiekamers zijn uitgerust met computerbeeldschermen met beweegbare armen (foto: Bianca Verhoef/Treant)

EMMEN - De ziekenhuizen van Treant krijgen een nieuw computersysteem in de operatiekamers. Volgens de zorggroep verbetert de veiligheid voor patiënten en is het nieuwe systeem gebruiksvriendelijker voor chirurgen.

Boven elke operatietafel hangen voortaan drie computerschermen op beweegbare armen. "Op deze schermen kan de chirurg alle informatie die hij tijdens de operatie nodig heeft direct zien. Dit kunnen rechtstreekse beelden zijn van de kijkoperatie waar hij op dat moment mee bezig is, maar ook lab-uitslagen of een röntgenfoto die in het elektronisch patiëntendossier is opgeslagen", laat Treant weten.



In de locatie Refaja in Stadskanaal is het systeem in gebruik genomen. Later volgen ook de locaties Scheper in Emmen en Bethesda in Hoogeveen.



Niet ver gevorderd

"Het klinkt zo logisch, maar in de praktijk blijkt de digitalisering in de meeste Nederlandse operatiekamers nog niet zo ver gevorderd." Nu is het vaak nog zo dat chirurgen heen en weer moeten lopen tussen een computer aan de wand en een patiënt op de operatietafel.



Treant: "De schermen die nodig zijn voor kijkoperaties zijn niet flexibel genoeg, waardoor de operateur zich dikwijls in de raarste bochten moet buigen tijdens een dergelijke ingreep. Met lichamelijke klachten tot gevolg."