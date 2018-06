Acht maanden cel geëist tegen hardleerse hennepkweker

ZWARTEMEER - Het Openbaar Ministerie heeft acht maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk geëist tegen een 45-jarige man uit Emmer-Compascuum voor het telen van hennep.

Ook wordt hij verdacht van het witwassen van 4.600 euro, het dumpen van ruim 1.500 hennepstekken en het illegaal aftappen van stroom voor zijn hennepkwekerij.De kwekerij werd in februari vorig jaar na een maandenlang onderzoek ontdekt in de toenmalige woning van de man in Zwartemeer. Er stonden ruim 200 planten en de stroom werd buiten de meter om afgetapt. De man bekende in de rechtszaal dat hij de eigenaar was. Hij had veel schulden en hoopte die met de opbrengst van twee hennepoogsten te kunnen afbetalen.Het was niet de eerste keer dat de man is gepakt. In 2012 is hij in Duitsland veroordeeld voor hennephandel en een jaar later in Nederland. Bij de laatste veroordeling ging het om wietkwekerijen in Coevorden en Steenwijksmoer. Ook toen teelde de man hennep in de hoop uit de schulden te komen. Maar hij kwam alleen maar meer in de problemen, omdat de rechtbank destijds bepaalde dat hij in totaal 11.000 euro moest betalen voor de illegale winst en een schadevergoeding aan stroomleverancier Enexis.In 2016 begon de politie opnieuw een onderzoek naar de Emmer-Compascuumer omdat het Team Criminele Inlichtingen informatie kreeg dat de man zich weer bezighield met hennep. Hij werd gezien bij meerdere panden waarin kwekerijen zaten en ook bij een illegale growshop in Assen. Verder was hij in december 2016 met zijn busje op een plek bij Emmer-Compascuum, waar de politie later op de dag ruim 1.500 gedumpte hennepstekken vond. Het waren zieke plantjes.De man ontkende dat hij degene was die ze had gedumpt. De 4.600 euro, waarvan de politie vaststelde dat de herkomst onduidelijk was, zegt hij te hebben verdiend met legale handel in spullen via Marktplaats.Tegen zijn vriendin eiste het OM 180 uur werkstraf. De 47-jarige vrouw uit Emmer-Compascuum wordt verdacht van het witwassen van 4.000 euro. Dat ontkende ze. Ook stelt het OM dat ze betrokken was bij de hennepkwekerij in Zwartemeer, omdat de vrouw geregeld bij haar vriend over vloer kwam en wist van de kwekerij.De uitspraak volgt op 5 juli.