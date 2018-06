Coevorden komt handen tekort voor groenonderhoud

Ook in Coevorden laten eikenprocessierupsen zich veelvuldig zien (foto: RTV Drenthe)

COEVORDEN - De gemeente Coevorden kan niet genoeg mensen inzetten om het groen dat uit de grond schiet in bedwang te houden.

De klachten die ontstaan rondom het groenonderhoud kunnen daarom niet meteen worden opgelost, zegt de gemeente. "We werken er hard aan om de situatie zo snel mogelijk weer onder controle te krijgen."Naast onkruid zijn er dit voorjaar ook bijzonder veel eikenprocessierupsen. Aan de rood-witte linten om de bomen valt te zien dat dit ook in de gemeente Coevorden het geval is. Sinds eind mei zijn er 1.434 nesten verwijderd door een extern bedrijf. De gemeente Coevorden blijft de komende tijd extra controleren op mogelijke nesten.