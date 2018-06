Zelfstandige schoenenwinkels verdwijnen: 'Je moet dicht bij jezelf blijven'

NORG - In onze provincie verdwijnen steeds meer schoenenwinkels. In 2010 telde Drenthe nog ruim honderd schoenenzaken, nu zijn dat er nog zestig.

Vooral voor de ondernemers die niet zijn aangesloten bij een grote keten is het moeilijk om het hoofd boven water te houden.Albert en Annet Flik runnen al meer dan twintig jaar een schoenenzaak in het centrum van Norg. Ze zijn bewust niet aangesloten bij een keten."De kunst van het zelfstandig blijven, dat is een lastige vraag. Ik denk dat je heel dicht bij jezelf moet blijven en dat je eerlijk bent. Noorderlingen houden van eerlijkheid. Dat moet je uitstralen als ondernemer", vertelt Albert Flik.Bovendien is het belangrijk om je te onderscheiden, denkt Flik. Zo verkoopt het ondernemersduo bijvoorbeeld ook kleding. En Annet is podoloog en heeft een praktijk bij de winkel.De afgelopen tien jaar verdwenen schoenenwinkels in hoog tempo uit de Nederlandse winkelstraten. Tussen 2009 en 2012 steeg het aantal schoenenwinkels juist nog, maar sinds 2013 werden het er elk jaar weer minder. Momenteel zijn er nog 2.300 over in Nederland.