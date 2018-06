Alleen Assen doet een beetje mee aan de gekte op de huizenmarkt

Deel dit artikel:











ASSEN - De huizenprijzen gaan door het dak. Het CBS maakte vanochtend bekend dat de prijzen van bestaande koopwoningen hoger zijn dan ooit tevoren. Drenthe doet maar beperkt mee aan die gekte op de huizenmarkt.

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de prijzen ten opzichte van mei vorig jaar in Drenthe met 5,9 procent zijn gestegen, tegen 8,9 procent landelijk.



Drenthe maakt inhaalslag

"Ik denk dat de prijzen in Assen zeker hoog zijn. Maar de omgeving kan nog een inhaalslag maken. Bij onze laatste kwartaalcijfers zagen we dat de prijzen hier nog 5 tot 6 procent onder de prijs van voor de crisis liggen," zegt Wim Stuursma, woordvoerder van de NVM Drenthe.



Bieden boven de vraagprijs komt in Drenthe wel voor, maar is in Groningen aan de orde van de dag. "Uit onze cijfers van het eerste kwartaal blijkt dat in Drenthe 18 procent van de huizen boven de vraagprijs wordt verkocht. Landelijk is dat 28 procent en in de stad Groningen zelfs 60 procent. Maar dat is ook een kwestie van prijspolitiek. Want in Groningen is de vraagprijs meestal wat men het waard vindt en in Drenthe wil men voor de koper een onderhandelingsmarge houden van zo'n 5 procent," aldus Stuursma.



Toch staat Stuursma is soms verbaasd over de verkoopprijzen. "Een woning in Nieuw-Buinen ging laatst voor veertien procent boven de vraagprijs weg." En hij snapt nog steeds niet waarom.



Prijs onder landelijk gemiddelde

Landelijk ligt de gemiddelde huizenprijs op 284.000 euro. In Drenthe wordt dat nergens gehaald, al komt Tynaarlo met een prijs van 274.000 euro in de buurt. In Noordenveld is de gemiddelde verkoopprijs 246.000 euro. Uitschieter naar boven is Haren met 332.000 euro. In de grote kernen worden huizen gemiddeld nog onder de twee ton verkocht. In Westerveld en De Wolden ligt de verkoopprijs voor Drentse begrippen hoog met 245.000 euro.



De familie Roelofs woont nu in de Betuwe en bekeek vandaag een vrijstaand huis in Gasselte. "We zijn op zoek naar een huis in Drenthe omdat ik in Assen werk en mijn vrouw uit Groningen komt," zegt Roel Roelofs. De prijzen zijn voor hen in vergelijking tot de Betuwe goed te doen.



Van West naar Noord?

Drenthe is in trek, maar het gaat te ver om te spreken van een trek vanuit de Randstad naar het Noorden. "Die trek is er altijd al geweest. Als wij kijken naar het buitengebied dan verkopen we zeker 50 procent van de woningen aan mensen die niet in ons werkgebied wonen," zegt Stuursma.



De familie Haar woont sinds vijf weken in het centrum van Rolde en is vanuit Groningen gekomen. "We wilden een grote tuin en dat is in Groningen zeer beperkt aanwezig," zegt Roeland Haar.



Ze kregen het net onder de vraagprijs, maar beslisten wel meteen. "In Groningen hebben we wel gekeken, maar dan bleek een huis vaak al te zijn verkocht. Dus toen we hier in Drenthe het huis vonden dat we zochten, hebben we binnen een dag een bod gedaan," aldus Haar.



Drenthe bij Groningers populair

Maar ook een trek van Groningen naar Drenthe is een groot woord. "Wij hebben daar in het verleden wel onderzoek naar gedaan. Ook die trek is er altijd al geweest. Mensen willen weg uit de stad als ze gezinnetjes vormen. Dan kom je snel in Drenthe uit. Maar de cijfers geven niet aan dat dit zoveel meer is dan het eerder was," aldus Stuursma.



Al met al noemt de Drentse afdeling van de NVM de huizenmarkt in Drenthe mooi stabiel. Stuursma voorziet dat dit ook in de nabije toekomst het geval zal blijven.



Over drie weken komt de NVM met gedetailleerde cijfers over het tweede kwartaal.