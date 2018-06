Zuidelijke ringweg komt twee jaar later dan verwacht

GRONINGEN - De aanpak van de zuidelijke ringweg duurt minstens twee jaar langer dan verwacht. De verwachte einddatum was eerst 2021; nu schuift dat op tot zeker 2023.

Volgens de verantwoordelijke organisatie, Aanpak Ring Zuid, is er meer tijd en personeel nodig om verschillende werkzaamheden te voltooien, meldt RTV Noord Ook gaat de ringweg deze zomer voor vijf weken gedeeltelijk dicht, van 20 juli tot en met 24 augustus. Het betreft het gedeelte van de zuidbaan van de zuidelijke ring (tussen het Julianaplein en de Europaweg), richting Hoogezand. Dit betekent dat Hoogezand vanaf Drachten in deze periode alleen via de andere kant van de ringweg te bereiken is.Gebeuren deze 'zomerwerkzaamheden' niet, dan was de vertraging misschien wel drie jaar geweest, stelt aannemer Combinatie Herepoort. Diezelfde organisatie zegt dat er verschillende maatregelen achter de hand zijn om de vertraging zo veel mogelijk te beperken.De aanneemsom van de aanpak is 320 miljoen euro exclusief btw. Wat de extra kosten zijn voor de vertraging is volgens Rijkswaterstaat nog onduidelijk. De rekening is waarschijnlijk voor de aannemer, 'maar de wereld is nooit zwart-wit', zegt gedeputeerde Fleur Gräper.Gräper steekt haar teleurstelling niet onder stoelen of banken: "Dit is een forse tegenvaller, zeker aan het begin van dit project. Enige vertraging was wel verwacht, maar niet van deze omvang.""De langere duur van de werkzaamheden is vooral slecht nieuws voor omwonenden en weggebruikers", zegt verkeerswethouder Paul de Rook.De vertraging van de aanpak van de zuidelijke ringweg wordt woensdag 27 juni besproken in de gemeenteraad.