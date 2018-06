Luistersteen onthuld in Gasselte

GASSELTE - De vierde luisterplek in onze provincie is vandaag in Gasselte onthuld. Voor de pastorie in Gasselte is een grote kei met daarop een plaquette te vinden. Door middel van een QR-code op de plaquette kunnen geïnteresseerden de verhalen over het einde van de Tweede Wereldoorlog beluisteren.

"We focussen ons op de bevrijding. De route Normandië naar Duitsland kunnen we mooi zichtbaar maken", vertelt Joël Stoppels van Liberation Route Europe. Vandaag wordt het verhaal van de pastorie toegevoegd aan de bevrijdingsroute.Tijdens Operatie Amhurst worden maar liefst 700 Franse parachutisten achter de Duitse linies gedropt om verwarring te stichting en bruggen te veroveren.Ook in Gasselte werden deze parachutisten gedropt, want de pastorie was het hoofdkantoor van de Nationaal Sozialistisches Kraftfahr Korps; Nederlandse vrijwilligers die voor de Duitsers werkten.Aafke Huizing woonde vroeger naast de pastorie en maakte de bevrijding als 12-jarige mee. "Op zeker moment vliegen de kogels je om de oren en met dat gevecht, ik hoor het nog zo. Dan was het even stil en waren er commando's, maar vervolgens hoorde je die mitrailleurs alweer snel."Mevrouw Huizing is blij dat door middel van deze gedenksteen wordt nagedacht bij wat er is gebeurd. Ze vindt het belangrijk om door te geven dat oorlog vreselijk is en dat er niet weer een oorlog moet komen, ondanks dat moet er wel over gesproken worden. "Het is echt heel belangrijk om de verhalen door te vertellen. Beschrijvingen zijn niet altijd correct. Je moet zulke dingen doorgeven. Het verhaal moet generaties verdergaan."Leerlingen van basisschool De Dobbe onthullen samen met mevrouw Huizing de steen. Hiervoor leest een aantal van hen een gedicht voor. Huizing: "Het is een heel goede zaak dat die kinderen erbij betrokken worden. Het zijn kinderen van ongeveer de zelfde leeftijd als ik destijds."Drenthe is de meest noordelijke provincie van Nederland waar de luisterstenen liggen. Eerder al werden er luisterplekken onthuld in Westerbork, Spier en Hooghalen.De Liberation Route Europe, waar de luisterplekken in Drenthe ook deel van uitmaken, verbindt mijlpalen uit de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog. De organisatie hoopt hierbij dat de ‘belangrijkste episode uit de Europese geschiedenis zichtbaarder en toegankelijker wordt voor bezoekers uit alle landen ter wereld.'