Deel dit artikel:











Djammen: Fokke de Jong en zijn liefde voor de drums Fokke de Jong achter zijn handgemaakte drumstel in de Koppelpaarden in Assen (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe)

ASSEN - Meer dan twintig jaar lang was hij drummer van Normaal, totdat Erwin Java en hij King of the World begonnen: Fokke de Jong uit Zuidlaren.

Geschreven door Robbert Oosting

Buiten die bands om heeft De Jong zo'n beetje overal wel bij gedrumd. "Er wordt vaak gezegd: een band is zo goed als zijn drummer", zegt hij.



Jonge De Jong

"Ik ben op mijn tiende zo'n beetje begonnen. Als ik dan van school kwam, dan flikkerde ik als eerste de boekentas in de hoek en dan ging ik drummen totdat het zes uur was en mijn moeder riep: 'Fokke, eten!' Ja zo ging dat, ik drumde alleen maar", lacht De Jong. Ook zijn broer zat in een band. Niet lang daarna gaf De Jong alles op voor een professionele drumcarrière.



Ander vel, ander geluid

Dat drummen, dat trok, legt De Jong uit. "Er zit zoveel in. Zet je er een ander vel op, dan klinkt-ie weer totaal anders of je stemt hem anders. Vroeger had ik van die heel goedkope drumstellen bij elkaar geraapt voor weinig. Dan vielen ze uit elkaar en dan moest je zo'n ding gewoon weer opnieuw in elkaar zetten. Maar ik vond dat wel interessant, want daar leerde je veel van. Ik was heel veel aan het experimenteren.



Leren

"Ik speelde altijd mee met platen met een koptelefoon op. Dan hoorde ik weer wat en dacht: 'Huh? Hoe komt hij dan aan die sound?' Dus dan ging ik dat proberen", legt De Jong uit. Hij leert nog steeds nieuwe dingen op de drums. "Een muzikant die tegen mij zegt dat hij uitgeleerd is, daar ga ik niet eens serieus mee praten."



Buiten het leerproces om is er nog wel iets wat hij graag zou willen doen. "Ik zou nog wel eens willen spelen op hele maffe plekken. Op Antarctica of IJsland. Dat lijkt me wel grappig."