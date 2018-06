Twee Drentse kazernes in top tien vieze keukens

ASSEN - De Johan Willem Frisokazerne in Assen en de Johannes Postkazerne staan onder toezicht omdat ze in de landelijke top tien staan van vieze keukens in kazernes.

Dat maakte staatssecretaris Barbera Visser bekend in een debat met de Tweede Kamer, meldt de NOS . Het gaat om acht landmachtkazernes, de vliegbasis in Woensdrecht en het Meeuwennest in Den Helder.Visser belooft dat er snel verbetering komt in de keukens. Volgens Bruins Slot komt het door bezuinigingen dat de keukens vies zijn. Om die reden is dit probleem volgens haar niet zomaar opgelost.In de top tien zijn de volgende kazernes opgenomen:Johan Willem Frisokazerne in AssenBernhardkazerne in AmersfoortMeeuwennest Den HelderJohannes Postkazerne in HavelteLegerplaats bij OldenbroekLegerplaats De HarskampOranjekazerne in SchaarsbergenEngelbrecht van Nassaukazerne in RoosendaalVliegbasis WoensdrechtTrip van Zoudtlandtkazerne in Breda