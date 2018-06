Deel dit artikel:











Drentse Landschap: denk beter na over zonnepanelen Frank van der Velden, hoofd afdeling Erfgoed van het Drentse Landschap voor zijn troetelkind de Havezathe Oldengaerde bij Dwingeloo (foto: Lydia Tuijnman/RTV Drenthe)

DWINGELOO - Twee zeer antieke trappen moet je opklauteren, maar dat is Frank van der Velden van het Drentse Landschap wel gewend. Locatie: havezathe Oldengaerde bij Dwingeloo. Daar worden volgend jaar zonnepanelen geplaatst.

Geschreven door Lydia Tuijnman

De panelen komen op het platte dak van de havezathe en zullen alleen zichtbaar zijn vanuit de lucht. En dat is eigenlijk, meent het hoofd afdeling erfgoed van het Drentse Landschap, de meest ideale situatie.



Panelen moeten passen

Moderne techniek moet rondom historische gebouwen liefst onzichtbaar moet blijven, zegt van der Velden. Hij stoort zich aan zonnepanelen die te pas, maar vooral te onpas op historische panden worden bevestigd. "Het probleem is vooral pijnlijk zichtbaar bij bouwwerken die net niet onder de monumentenwet vallen. Daar ontbreekt het toch wel aan sturende regels. We hebben al een behoorlijke regeldruk in ons land, jammer genoeg, maar dit hier dreigt toch wel uit de hand te lopen."



Hij wil niemand verwijten maken. "Zonnepanelen zijn duur en het is natuurlijk een loffelijk streven om te investeren in duurzame energie. Maar toch zou er veel winst gemaakt kunnen worden als er vooraf wat beter zou worden nagedacht over de inpassing van de panelen. Geen glimmende metalen randen en een betere afstemming op de kleur van het historische dak zouden al wonderen doen. De meeste zonnepanelen gaan wel twintig jaar mee, je moet je realiseren dat we er zo lang tegenaan moeten kijken."



Onzichtbaar maar effectief

Krakende traptreden en een vervaarlijk wiebelende leuning moet je inmiddels trotseren om op de zolder te komen. En nog even bukken om de balken door te kunnen. Nu blijkt dat er nog geen dakluik is aangebracht om het dak op te kunnen. "Dan maar de fantasie aan het werk gezet." zegt van der Velden. Het oppervlak van het platte dak pal boven zijn hoofd is vele tientallen vierkanten meters groot.



"Als we dit vol zetten met zonnepanelen hebben we een prachtige energiebron, boven ons hoofd. Onzichtbaar, maar effectief." aldus van der Velden, die popelt om ook dit onderdeel van de renovatie van Oldengaerde te realiseren. In 2019 gaat dat gebeuren.



