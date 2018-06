Werkstraffen voor geweld in Zwartemeer

Deel dit artikel:











Op een feest in 2015 ging het mis

ZWARTEMEER - Voor het ernstig mishandelen van een man uit Zwartemeer is een 22-jarige plaatsgenoot veroordeeld tot 180 uur werkstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk.

Het slachtoffer houdt blijvend beenletsel aan het geweld over en heeft volgens de rechtbank recht op bijna 4.000 euro schadevergoeding.



Gebroken been

Op een feest in juli 2015 brak het slachtoffer op een feest op drie plekken zijn been, toen hij werd aangevallen door de 22-jarige man en zijn oom (48). De oom kreeg 80 uur werkstraf.



De twee vielen het slachtoffer aan, omdat deze een familielid van hen een duw had gegeven. De man kreeg daarna klappen en trappen en belandde met zijn belagers op de grond, waarna zijn been gebroken bleek. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en moest maandenlang revalideren.



Nog een keer aangevallen

Begin januari 2016 kon hij, met behulp van krukken, net weer lopen, toen hij op straat opnieuw werd aangevallen door de 22-jarige man. Daarbij scheurde hij zijn kniebanden. De moeder van de agressieve man viel ondertussen zijn vriendin aan. De 49-jarige vrouw wilde naar eigen zeggen verhaal halen, omdat het slachtoffer en zijn vriendin haar het leven zuur maakten. De vrouw is veroordeeld tot 40 uur werkstraf.



De straffen zijn gelijk aan de eisen van het Openbaar Ministerie.