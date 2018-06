Deel dit artikel:











WK wielrennen 2020 tóch naar Italië? Archieffoto van het WK in Bergen van vorig jaar (foto: Jerry Lampen/ANP)

WIELRENNEN - De Italiaanse wielerwebsite TuttoBici maakt bekend dat het wereldkampioenschap op de weg in 2020 aan de regio Veneto in Italië is toegewezen. Dat zou betekenen dat Drenthe en Groningen naast het evenement grijpen.

Ook Drenthe en Groningen waren lange tijd in de race voor het WK in 2020. Maar op 30 mei stemden Provinciale Staten van Groningen



Het zou volgens TuttoBici gaan om een voorwaardelijke bevestiging van de wereldwielerbond UCI. De organisatie heeft nog twee maanden de tijd om steun van de regering te krijgen en de economische dekking van 10 miljoen euro te regelen.

Ook Drenthe en Groningen waren lange tijd in de race voor het WK in 2020. Maar op 30 mei stemden Provinciale Staten van Groningen tegen het subsidieverzoek van 5,8 miljoen euro.

Eerder gaf Gedeputeerde Staten in Drenthe aan wel vijf miljoen euro te willen steken in het WK. Maar door het afhaken van Groningen werd het het plan in Drenthe nooit in stemming gebracht