Gemeenteraad Meppel: aan de slag met uitgekleed plan Het Vledder

MEPPEL - Het Vledder in Meppel wordt aangepakt volgens het nieuwe plan. Dat betekent minder huizen, geen horeca, geen groot stadsplein en geen parkeergarage. Dat plan is het maximaal haalbare.

Wethouder Roelof Pieter Koning belooft dat er maximaal naar buurtbewoners wordt geluisterd als het gaat om de inrichting van groen, wegen en verkeersveiligheid. Behalve de PvdA stemde de volledige gemeenteraad van Meppel in met het alternatieve plan. Daarmee wordt Het Vledder een nieuwbouwwijk met twee supermarkten. Koning liet vorige week tijdens de raadscommissie al weten: "Dit is niet wat we ooit voor ogen hadden, maar dit is het maximaal haalbare. Het is wat het is."Zowel raad als college zijn zich ervan bewust dat omwonenden willen dat de gemeente nu doorpakt. Ze wonen al jaren bij een bouwplaats of bij braakliggend terrein.De gemeente Meppel sloot al in 2006 een overeenkomst met VOF Het Vledder, die het gebied zou herontwikkelen. Er zou "hoogwaardige stedelijke ontwikkeling" komen; horeca, een bioscoop, een groot plein, meerdere supermarkten, een parkeergarage en woningbouw. Het moest een paradepaardje van de stad worden. De economische crisis gooide roet in het eten. Investeerders haakten af en uiteindelijk kwamen er alleen woningen op de plek van de inmiddels gesloopte Markthallen op Het Vledder.Om het gebied toch te kunnen ontwikkelen zijn de afspraken met de ontwikkelaar meerdere malen aangepast. Steeds lukte het niet om verder te komen met Het Vledder. Via bemiddeling is er een ultieme poging gedaan om de boel toch vlot te trekken. Volgens Koning hebben alle partijen water bij de wijn moeten doen.Sterk Meppel, GroenLinks, D66, VVD, CDA en ChristenUnie zeggen dat er naar de wensen van de omwonenden moet worden geluisterd, als het gaat om groen, wegen, stoepen en fietspaden. En voldoende speelruimte voor kinderen. Madelinde Visscher van Sterk Meppel wilde zelfs een harde toezegging over de exacte inrichting. Die deed Koning niet maar hij beloofde zich maximaal in te spannen om rekening te houden met alle wensen en belangen van bewoners. Sterk Meppel - kersvers in het nieuwe college van B&W - stemde voor.De PvdA stemde tegen het plan. Niet omdat ze geen vertrouwen heeft in de inspanningen van de wethouders voor de bewoners, maar omdat het belang van de twee supermarkten, Jumbo en nieuwkomer Lidl niet evenwichtig is verdeeld. Jumbo levert openbare parkeerruimte van de gemeente in ten koste van de Lidl, die de ruimte koopt om een eigen parkeerplaats te bouwen. De PvdA is ook teleurgesteld dat het plan zoveel aan stedelijke allure heeft ingeleverd.Een pleister op de wond is de invulling langs de Gasgracht en bij de voormalige gasfabriek. Daar zou horeca komen, maar het worden dus huizen. Voor dat deel is een beeldkwaliteitsplan gemaakt.Dat betekent dat er extra goed gekeken wordt naar de vormgeving, ook in samenhang met bijvoorbeeld de geschiedenis van het gebied. Wethouder Koning hoopt dat inwoners, maar ook de gemeenteraad, kritisch kijken naar hoe daar wordt gebouwd. "Wat we daar bouwen is misschien wel voor honderd jaar", aldus Koning.