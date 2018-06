Deel dit artikel:











Bier, Bratwurst en penalty's: ‘Oranje’ wint Stedenkring Bokaal Champagne na de overwinning van de Nederlandse voetballers op Duitsland in Hebelermeer. (foto: RTV Drenthe / Steven Stegen)

HEBELERMEER - De vierde editie van de vriendschappelijke voetbalwedstrijd om de Stedenkring Bokaal is gewonnen door Oranje. Het andere Oranje wel te verstaan. Een ploeg van liefhebbers, onder wie burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen, bedwong na strafschoppen de Duitse tegenstander.

Geschreven door Steven Stegen

De wedstrijd werd gespeeld net over de grens in Hebelermeer. “Lekker dicht aan de E233”, aldus Gerhard Roelfes van de Stedenkring Zwolle - Emsland. De organisatie lobbyt al vele jaren voor verdubbeling van deze weg, die een belangrijke schakel vormt tussen de A37 in Nederland en de Duitse A1. “De verdubbeling gaat er komen. Maar het blijft belangrijk dat we elkaar blijven ontmoeten en elkaar spreken. Daarom organiseren we deze Stedenkring Bokaal.”



De wedstrijd wordt om het jaar gespeeld en twee jaar geleden werd Oranje met 6-0 in de pan gehakt. Deze keer leek de ploeg van ‘bondscoach’ Bert Fuhler ook weer te gaan verliezen, maar na de reguliere speeltijd was het toch nog 4 - 4, onder andere door een doelpunt van uitblinker Klaas Wieringa. De strijd moest vervolgens vanaf elf meter worden beslist.



Grote held

Keeper Bennie Wolbers groeide uit tot de grote held, nadat hij een Duitse strafschop wist te stoppen. Toen brak het feest echt los en liet Nederland de champagne knallen. “Een prachtige ontknoping”, vond coach Fuhler. “Man, met deze ploeg hadden we het WK vast wel gehaald.”



Burgemeester Van Oosterhout herinnerde nog even aan 1988. “Het was vandaag precies 30 jaar geleden dat Nederland in Hamburg van Duitsland won. Dat was met 2 -1.” Dat verlies kwam bij de Duitsers hard aan.



In Hebelermeer staan ze er niet lang bij stil. Bier en braadworst wachten, de sfeer is gemoedelijk. En dat is precies waar het bij de tweejaarlijkse happening om draait. “Een traditie inmiddels en daar gaan we lekker mee door”, aldus Roelfes.