'Toezegging WK wielrennen aan Italië is gelopen koers'

WIELRENNEN - "De wereldwielerbond UCI heeft Italië het alleenrecht gegeven tot september om aan alle voorwaarden te voldoen om het wereldkampioenschap wielrennen van 2020 naar Italië te halen", zegt Eric Kersten van The Organizing Connection (TOC). Daarmee is het nieuws, dat gisteren al via de Italiaanse wielerwebsite TuttoBici naar buiten kwam, officieel bevestigd.

Geschreven door Karin Mulder

Kersten was met zijn bureau verantwoordelijk voor de organisatie van het WK wielrennen in Groningen en Drenthe in 2020. Maar doordat Provinciale Staten in Groningen niet instemden met het subsidieverzoek van 5,8 miljoen euro stond het evenement voor Noord Nederland op losse schroeven.



'De joker is verplaatst naar Italië'

"De UCI heeft mij keurig op de hoogte gehouden. Ik heb het idee dat er in Italië hier en daar nog een handtekening gezet moet worden, maar dat het dan een gelopen koers is. Ze hebben daar natuurlijk ook niet stil gezeten", verzucht Kersten.



"Wij zaten eerst in die positie. Maar die exclusiviteit zijn we kwijt. De joker die wij hadden is verplaatst naar Italië. Ik had nog gehoopt dat ze het helemaal open zouden gooien, zodat iedereen mee kon bieden, maar dat is niet het geval."



Misverstanden en onwaarheden

Kersten baalt nog het meest van het onbegrip dat er, volgens hem, rondom de wereldtitelstrijd in Noord-Nederland is ontstaan. "Het is jammer voor ons dat het zo weinig over de inhoud is gegaan in deze periode. Er zijn veel misverstanden en onwaarheden naar buiten gekomen, waar wij weinig tegen konden beginnen", besluit Kersten.