Dutchbat-veteranen zien af van schadeclaim tegen Nederlandse staat

ASSEN - Een miljoenenclaim van Dutchbat-veteranen aan het adres van Defensie is van de baan.

De oud-strijders trekken hun eis om schadevergoeding in, omdat ze er voldoende vertrouwen in hebben dat het ministerie zich zal inzetten voor eerherstel en goede nazorg.In totaal schaarden 230 ex-Dutchbatters, die onder meer gelegerd waren op de Johan Willem Frisokazerne in Assen, zich achter het initiatief om via een massaclaim rehabilitatie af te dwingen. Ze eisten 22.000 euro per persoon, 1000 euro voor elk jaar dat is verstreken sinds de val van Srebrenica in 1995.De militairen menen dat ze ,,op een onmogelijke missie'' zijn gestuurd. Het Nederlandse bataljon Dutchbat III opereerde in 1995 in VN-verband in Srebrenica toen de enclave werd ingenomen door de Bosnische Serviërs. Die vermoordden uiteindelijk bijna 8400 moslimmannen en -jongens.De veteranen zien af van de claim omdat ze vinden dat minister Bijleveld van Defensie een goede stap in de richting van eerherstel heeft gezet door een groot onderzoek naar hun situatie te laten starten. De uitkomsten hiervan moeten de basis vormen voor een goede oplossing voor de veteranen van wie de missie traumatisch verliep.