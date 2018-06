Nieuw stuk Drents-Duits fietspad Bargerveen geopend

ZWARTEMEER - In het Bargerveen bij Zwartemeer wordt vandaag een nieuw stuk grensoverschrijdend fietspad geopend. Daarmee is ook verzekerd dat water uit het hoogveengebied niet Duitsland instroomt.

Onder het fietspad ligt de zogeheten Grenskade. Die moest worden opgehoogd om water uit het Bargerveen in het gebied te houden. Dat is nodig om het hoogveengebied in stand te houden, want dat moet continu nat blijven.Het Bargerveen was in feite lek en het water stroomde langzaam naar onze oosterburen. Om dat op te lossen was wel even toestemming van de Duitsers nodig. "We moeten een stukje Duitsland gebruiken. Niet annexeren hoor, maar in duurzame bruikleen", vertelt voormalig wethouder van Emmen Nynke Houwing. Zij is inmiddels wethouder in Borger-Odoorn, maar wilde dit project in haar oude gemeente graag afmaken.Er wordt al een tijd gewerkt om zowel de natuur als de recreatiemogelijkheden in het Bargerveen te verbeteren. Er is onder andere een nieuw Zwartemeer gegraven, dat tegendruk moet geven aan het water uit het Bargerveen. Houwing: "Dat gebied wordt na de zomer opgeleverd, met wandelpaden en een ruiterroute. Zo moet het Bargerveen ook recreatief een impuls krijgen."Het grensoverschrijdende fietspad wordt later vandaag officieel geopend.