Productiemedewerkers beton M/V

Voor een werkgever in Veenoord zijn wij per direct op zoek naar productiemedewerkers.

Na de bouwvak van 2018 bestaat ook de mogelijkheid om een interne opleiding tot lasser te volgen (de opleidingsduur is circa 8/ 9 weken met behoud van uitkering en de opleidingskosten komen voor rekening van de werkgever).



Functiebeschrijving:

- Als productiemedewerker ga je betonnen wanden maken met behulp van mallen. Om deze wanden en gevels correct te maken, maak je gebruik van een bouwtekening.

- In de functie van lasser ga je bewapening voor in betonnen wanden lassen.



Functie-eisen:

- Fysiek fit;

- Ervaring als productiemedewerker is een pré, maar geen harde eis;

- Woonachtig in Veenoord of nabije omgeving;

- Bereid om zowel fulltime in dagdienst als in ploegen te werken.



Geïnteresseerd?

Stuur een e-mail met motivatie en cv naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl.



Vacaturenummer: 2238418