Aanstaande vrijdag: Bert Visscher bij Toer de Loes Bert Visscher en Loes bij de kever

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen is Bert Visscher te gast. Een geboren Groninger, opgegroeid in Foxhol en Veendam, maar hij komt ook graag in Drenthe! We kennen Bert van de gekke en vooral drukke typetjes uit zijn theatershows. Inmiddels heeft hij al dertien solovoorstellingen op zijn naam staan en nu tourt hij door Nederland met zijn nieuwste voorstelling: Hij Wordt Vanzelf Moe. Wordt hij dat echt?

Foto's

Blader door het fotoalbum voor een kijkje achter de schermen.



