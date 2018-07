Deel dit artikel:











Aanstaande vrijdag: Johan Derksen Johan Derksen en zijn hond Cuby

De kever gaat deze keer naar Grolloo om Johan Derksen op te pikken. Johan is geboren in het Gelderse Heteren, maar verhuisde in zijn jeugd al naar Drenthe in verband met het werk van zijn vader. Na jarenlang door het hele land gewoond te hebben, is hij nu terug in Drenthe. Maar wat is zijn favoriete plek? En is hij ook echt zo’n mopperkont, zoals hij zich op tv voordoet?

https://feeds.rtvdrenthe.nl/player.php?type=file&site=rtvdrenthe&file=prom_loes_derksen_29.mp4&bg=Johan_Derksen.jpg " style="width:100%;" frameborder="0" allowfullscreen="true"> ​



Foto’s

Blader door het fotoalbum voor een kijkje achter de schermen.



