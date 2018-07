Deel dit artikel:











Aanstaande vrijdag in Toer de Loes: Willemien Dijkstra Willemien en Loes

Willemien Dijkstra stapt bij Loes in de kever. Ze is zangeres en vooral een groot musicaltalent. Muziek is haar met de paplepel ingegoten, maar wat wil je ook als je vader Harm Dijkstra is? In 2014 doet ze mee aan het Dreents Liedtiesfestival en nadat ze in 2016 afstudeert aan de opleiding Muziektheater in Tilburg schittert ze in musicals als Ciske de Rat, Sweeney Todd en Was Getekend, Annie M.G. Schmidt.