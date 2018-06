Deel dit artikel:











Woningoverval in Oosterwolde: auto meegenomen Woningoverval in Oosterwolde (foto: RTV Drenthe)

OOSTERWOLDE - Aan De Logten in Oosterwolde, net over de grens in Friesland, is vanochtend vroeg een overval op een woning gepleegd.

De bewoners werden overvallen door vermoedelijk twee blanke jonge mannen van tussen de 20 en 25 jaar. De overvallers namen de auto van de bewoners mee. Die werd later teruggevonden aan de Veenhof, ook in Oosterwolde.



Of de overvallers verder iets buit hebben gemaakt is onbekend.