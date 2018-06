Stelling: Drenthe moet geld sparen voor een latere editie van de WK wielrennen

ASSEN - Niet Drenthe en Groningen maar Italië krijgt hoogstwaarschijnlijk de eer de WK Wielrennen in 2020 te organiseren. Wielerbond UCI maakte gisteren bekend dat Italië het alleenrecht krijgt om tot september te proberen de WK naar dat land te halen.

Het lijkt de genadeklap voor de Drents-Groningse poging om de wereldkampioenschappen in het Noorden te organiseren. Eerder moest de organisatie al een bittere pil slikken doordat de Groningse Provinciale Staten niet instemden met het subsidieverzoek van 5,8 miljoen euro.Een optie is alsnog een WK op een later moment organiseren. Drenthe stond voordat de Groningers tegenstemden wél positief tegenover een miljoenensubsidie voor de WK.Alleen: neemt de UCI 'ons' bid nog wel serieus in de toekomst. "Hoe serieus kandidaat ben je nog op het moment dat je deze unieke kans geboden krijgt en die vervolgens niet verzilvert?", vroeg beoogd organisator Eric Kersten zich al retorisch af.Wat vind jij? Moet Drenthe het opzij gezette geld voor de WK Wielrennen sparen en daarmee alsnog een gooi doen naar de wereldkampioenschappen?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-33 11 88 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren waren we benieuwd of Drenten hun vrienden vaker zouden willen zien. Van de stemmers wil 56 procent wel vaker afspreken met vrienden. Er stemden 1.001 mensen.