Deel dit artikel:











Groeten uit Grolloo: Ik ben blij als ze weer opgehoepeld zijn Groeten uit Grolloo over de TT (Foto: RTV Drenthe)

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje. In de laatste uitzending van dit seizoen blikt Derksen vooruit op de TT van volgende week.

De TT is erg belangrijk voor Drenthe, onderkent Derksen en de Formule 1 is van ook harte welkom in Assen. Maar de snor moet er niks van hebben, want van motorsport en feesten houdt Derksen niet. "Ik ben blij als het hele zootje weer opgehoepeld is."



De Warming-Up is vrijdag, dit seizoen voor het laatst, om 17.16 uur te zien op TV Drenthe en wordt daarna elk uur herhaald.