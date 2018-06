Overzicht: deze extra bussen rijden tijdens de TT-week

ASSEN - Vanwege de verwachte drukte in het openbaar vervoer tijdens de TT-week, worden extra bussen ingezet. Tussen 28 juni en 1 juli rijden op een aantal lijnen zowel overdag als 's nachts meer bussen dan normaal.

Het OV-Bureau Groningen Drenthe laat weten dat reizigers gewoon van de OV-chipkaart gebruik kunnen maken. Alle actuele vertrektijden zijn te vinden via www.qbuzz.nl/gd.Het is overigens nog wel de vraag of de buschauffeurs daadwerkelijk rijden. Er zijn voor volgende week stakingen aangekondigd in het Nederlandse streekvervoer. Die stakingen beginnen woensdag en houden in principe 72 uur aan.Een overzicht van de aangekondigde extra bussen:Stadslijn 1 Station Assen – TT-circuit rijdt dag en nacht van vrijdag t/m zondagVanaf vrijdagmorgen 29 juni t/m zondagavond 1 juli rijdt stadslijn 1 tussen station Assen en het TT-circuit dag en nacht minimaal drie keer per uur.TT-stadslijn 2 Station Assen – Witten – Witterzomer rijdt vrijdag en zaterdagVrijdagavond en – nacht en zaterdagmiddag, - avond, en – nacht rijdt speciale stadslijn 2 tussen Station Assen en Witten – Witterzomer.Zaterdag en zondag speciale stadslijn 3 naar MarsdijkOp zaterdag 30 juni en zondag 1 juli rijdt stadslijn 1 niet van/naar Marsdijk. De extra lijn 3 rijdt beide dagen van 8 uur ’s morgens tot middernacht twee keer per uur op de route station Assen – Groningerstraat – M.L. Kingweg – Marsdijk – Station Assen.Rondom Assen rijden extra bussen voor bezoekers van de TT en het TT-festival:- Lijn 20 Assen – Smilde - Dieverbrug rijdt van donderdag t/m zondag dag en nacht.- Lijn 21 Assen – Emmen rijdt zondagmorgen 1 juli extra ritten.- Lijn 22 Assen – Beilen rijdt donderdag t/m zondag dag en nacht. Op vrijdagavond en -nacht en zaterdagavond en -nacht zelfs vier keer per uur.- Speciale TT-lijn 23 Assen – Westerbork rijdt twee keer per uur donderdag, vrijdag en zaterdag voor bezoekers van het TT-festival. Deze lijn is nieuw dit jaar.- Lijn 50 Assen – Vries – Haren – Groningen rijdt richting Groningen van donderdag t/m zondag dag en nacht minimaal een keer per uur.- Lijn 419 Assen – Groningen rijdt extra in de donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht.- Lijn 110 Assen – Rolde – Gieten rijdt van donderdag t/m zondag dag en nacht.- Arriva Fryslân rijdt dag en nacht tussen Assen en Oosterwolde van donderdag t/m zondag.