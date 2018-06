Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 22 juni Het nieuws in een minuut van 22 juni (foto:ANP/Bas Czerwinski)

In het nieuws van een minuut van vrijdag 22 juni: ratten, muizen en gladde vloeren: de keukens van de Johan Willem Frisokazerne in Assen en de Johannes Postkazerne in Havelte zijn alles behalve op orde.

Verder lijkt het erop dat het wereldkampioenschap wielrennen op de weg in 2020 aan de regio Veneto in Italië is toegewezen. En tóch nog succes voor Oranje! Net over de Duitse grens heeft een ploeg Nederlandse voetballiefhebbers de Stedenkring Bokaal gewonnen.