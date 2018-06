Drugsdumpers Zuidwolde gelinkt aan tweede dumping

ZUIDWOLDE - De mannen die begin juni zijn aangehouden na het dumpen van drugsafval in Zuidwolde worden ook verdacht van een dumping in het Zuid-Hollandse Benthuizen.

De rechtbank in Zwolle heeft het voorarrest van de verdachten van 25, 26 en 33 jaar oud met drie maanden verlengd.De verdachten werden op 6 juni op de A28 bij Staphorst aangehouden, nadat getuigen hadden gezien dat zij vaten met drugsafval uit de auto zetten in een natuurgebied aan De Wildenberg bij Zuidwolde. De dumping in Benthuizen was op dezelfde dag en uit onderzoek blijkt dat de verdachten van Zuidwolde daar vermoedelijk ook verantwoordelijk voor zijn. Bij die drugsdumping werden volgens Omroep West twee mensen onwel.Het drietal, twee Zoetermeerders en een man uit Den Haag, word volgens het Openbaar Ministerie verdacht van het dumpen van drugsafvalstoffen, het verontreinigen van de bodem en van het in de lucht brengen van schadelijke stoffen waardoor gevaar voor de volksgezondheid te vrezen valt.