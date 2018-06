Twaalf jaar cel geëist tegen oud-FC Emmen-speler voor dodelijke steekpartij

ZWOLLE - Tegen oud FC Emmen-speler Ruud ter H. en zijn broer Frank uit Glanerbrug is vanmorgen twaalf jaar cel geëist voor medeplegen van doodslag en poging tot doodslag. Dat meldt RTV Oost.

De mannen worden ervan verdacht vorig jaar augustus bij een café in het Overijsselse Reutum Roelof Eswijk uit Winterswijk te hebben doodgestoken. Ook een broer van het slachtoffer werd neergestoken. Hij heeft het overleefd.De broers uit Glanerbrug kregen het die avond aan de stok met de twee broers uit Winterswijk. Een vechtpartij in het café werd gesust, maar de broers Ter H. pakten een mes uit de keuken van het café en staken Angelino en Roelof buiten het café in hun rug.De eis werd ontvangen met applaus. Bij de zaak zijn veel familieleden en vrienden van de slachtoffers aanwezig. Ze volgen de zaak via een videoverbinding in een andere zaal.Het liefst zien zij de broers uit Glanerbrug zo lang mogelijk achter tralies gaan. De moeder van de Winterswijkse broers ging nog een stap verder in haar slachtofferverklaring. Ze zei het liefst een pistool te pakken om de verdachten dood te schieten.Verdachten Ruud en Frank ter H. zeggen voorlopig nog niets. Die opstelling wordt door het Openbaar Ministerie 'onnodig grievend' en 'laf' genoemd.