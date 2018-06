Deel dit artikel:











Mountainbikeroute Beilen is schakel voor groter geheel De groep jonge mountainbikers maakt dankbaar gebruik van de nieuwe baan (foto: RTV Drenthe/Tiffany Frasa) De groep jonge mountainbikers maakt dankbaar gebruik van de nieuwe baan (foto: RTV Drenthe/Tiffany Frasa) De start van de nieuwe mountainbikebaan op het Terhorsterzand in Beilen (foto: RTV Drenthe/Tiffany Frasa)

BEILEN - Er moet nog maar heel weinig gebeuren aan de mountainbikeroute op het Terhorsterzand in Beilen. "Deze route is in principe klaar. Het wordt na de zomer geopend", vertelt Janko Wijrdeman van Stichting Bikepark Drentse Hooglanden. "Daarna gaan we bezig met de aanleg van een grotere route."

Geschreven door Tiffany Frasa

De aanleg van het mountainbikepark in Beilen is onderdeel van een groter project om verschillende mountainbikeroutes in Drenthe met elkaar te verbinden. "Er moet een grote route komen in heel Midden-Drenthe", aldus Wijrdeman.



Jeugd

Het park in Beilen wordt vooral aangelegd om de jeugd te kunnen voorzien van een goede fietsroute. De 10-jarige Frank en Isabel maken daar met hun groep mountainbikers dankbaar gebruik van. "Het is veel leuker dan in de bossen, want hier kun je veel harder", glundert Isabel. Frank is het daar volledig mee eens: "Je hebt hier leuke heuvels waar je snel overheen kan en het is een groot stuk waar je kan fietsen."



Isabel wil, als de baan wordt uitgebreid door een groot stuk van Midden-Drenthe, ook de rest van de route gaan fietsen. "Dat lijkt me heel leuk!" roept ze uit.



De baan

De mountainbikebaan bevat verschillende stukken waar gefietst kan worden. Een cirkel met heuvels om in rond te fietsen, heuvels waar stenen op liggen om te kunnen klimmen en natuurlijk voor de snelheidsduivels de steile afdalingen. "Voor de jeugd is dit geweldig, maar ook volwassen mountainbikers kunnen hier hun hart ophalen", zegt Wijrdeman.



Wetten en financiën

De aanleg van de route duurt ruim twee jaar, vanwege het rondkrijgen van de financiën en de flora en fauna in het gebied. "Het heeft langer geduurd om rond de tafel te zitten met verschillende instanties dan om dit mountainbikepark aan te leggen", lacht Wijrdeman. "Dat heeft al met al maar een paar weken geduurd."