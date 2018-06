'Oud-burgemeester Emmen moet getuigen in No Surrender-zaak'

GRONINGEN/EMMEN - Wethouder Bouke Arends en oud-burgemeester Cees Bijl van de gemeente Emmen moeten worden gehoord als getuige in de rechtszaak tegen No Surrender. De advocaat van Henk Kuipers deed dat verzoek vanmiddag bij de rechtbank in Groningen.

De vier leiders van No Surrender staan vandaag voor de rechter. Het gaat om oprichter Klaas Otto uit Bergen op Zoom, captain Henk Kuipers uit Emmen, zijn rechterhand Theo ten V. uit Klazienaveen en Rico R. uit het Zeeuwse Hulst.De kopstukken van de motorclub worden verdacht van het leiding geven aan een criminele organisatie. De mannen zijn allemaal aanwezig in de rechtszaal, samen met hun advocaten.Henk Kuipers en Theo ten V. zouden zich ook schuldig hebben gemaakt aan zware mishandeling, diefstal met geweld, bedreiging, afpersing en valsheid in geschrifte.De zaak wordt vandaag niet inhoudelijk behandeld, maar de partijen mogen onderzoekswensen indienen. Roy van der Wal, de advocaat van Henk Kuipers, wil zo'n 100 getuigen laten verhoren, de advocaat van Theo ten V. zo'n 92. Al die mensen kunnen meer vertellen over de zaken waar Kuipers en Ten V. van worden verdacht.Loco-burgemeester Arends en oud-burgemeester Bijl hadden een hele goede verstandhouding met de club, stelt advocaat Roy van der Wal. "Activiteiten werden afgestemd met de gemeente. Het clubhuis in Emmen stond op gemeentegrond en de gemeente gedoogde dat." Volgens Van der Wal kunnen de twee gemeentebestuurders een toelichting geven op de organisatiestructuur van No Surrender.Kuipers, R. en Ten V. zitten momenteel vast. Hun advocaten zullen een verzoek tot schorsing van de hechtenis indienen. Eerdere verzoeken werden afgewezen. Otto kwam in april vrij na anderhalf jaar voorarrest.De rechtbank in Groningen zal later bekend maken of de mannen voorlopig vrijkomen en welke getuigen verhoord zullen worden.