Dick Heuvelman: Drenthe moet het WK Wielrennen in 2023 alleen organiseren

WIELRENNEN - De WK Wielrennen 2020 gaat aan de neus van Drenthe voorbij. Volgens Dick Heuvelman is het achteraf geen goed idee geweest om die WK te verdelen over twee provincies. Heuvelman was in 2002 nauw betrokken bij de organisatie van de start van de Giro in Groningen.

"Het is een beetje scheef gelopen", zegt Heuvelman. "Drenthe wilde het WK van 2020 heel graag en heeft als fietsprovincie iets waar te maken. Vanwege de kosten is ook Groningen er bij betrokken, maar in die provincie heb ik nooit echt commitment geproefd.""Ik miste een politicus met het statuur van bijvoorbeeld Henk Bleker of Marc Calon, die zich indertijd sterk maakten voor de start van de Giro in Groningen. Je hebt zwaargewichten nodig en in Groningen miste ik die."Wat ook meespeelde volgens Heuvelman was dat Groningen acht ton meer zou moeten investeren dan Drenthe, terwijl het epicentrum van de WK in Assen zou komen te liggen. "Groningen zou toch beduidend minder van de koek krijgen dan Drenthe", aldus Heuvelman.Heuvelman vindt de organisatie van de WK Wielrennen 2023 voor Drenthe zeker een optie. "Je moet dan niet meer met twee provincies gaan werken, maar zelf alles in handen nemen. Dan ben je baas in eigen huis."Ook financieel ziet Heuvelman mogelijkheden. "Je hebt nog vijf jaar de tijd. De vijf miljoen van de provincie kan blijven staan. De gemeenten moeten samen drie miljoen opbrengen, dat moet te doen zijn. Dan heb je nog drie miljoen van VWS en drie miljoen van het bedrijfsleven. Dan zit je een heel eind in de goede richting."