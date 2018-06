Verdachten drugshandel en witwassen uit Assen blijven vastzitten

ASSEN - De twee mannen uit Assen van 44 en 46 jaar die dinsdag werden aangehouden op verdenking van witwassen, fraude en handel in verdovende middelen, blijven langer vastzitten.

Dat heeft de rechter-commissaris vandaag besloten.In verband met de arrestatie voerde de politie op elf locaties huiszoekingen uit, waaronder in zes panden in Assen en twee in Roden. De politie vond daarbij softdrugs, dure auto's, drie vuurwapens en contact geld en nam de administratie, gegevensdragers en een woning in beslag.