Nieuwe reis-app moet reizigers naar Eelde lokken Van Gasselternijveenschemond naar Helsinki ben je sneller vanaf Eelde (Foto: www.groningenairport.nl)

EELDE - Groningen Airport Eelde (GAE) heeft een nieuwe reis-app onthuld. De app op de website van het vliegveld berekent hoeveel tijd het scheelt als je vanaf Eelde in plaats van Schiphol vliegt.

Op dit moment staan er tien bestemmingen in de reis-app. Wie zijn of haar woonplaats invult, ziet hoeveel tijdsverschil er is tussen een vlucht vanaf Schiphol en vanaf Eelde.



App moet besef creeëren

De app gaat uit van de verschillen in reistijd tussen het thuisadres en twee luchthavens, de parkeertijd, hoe lang van te voren je aanwezig moet zijn, een eventuele overstaptijd en de vliegtijd. Aan de hand van de berekening zie je of je eerder of juist later op plaats van bestemming bent.



De app moet er volgens Harm Post van GAE voor zorgen dat reizigers besef krijgen van het aantal bestemmingen dat via een overstap bereikbaar is vanaf Eelde. Veel mensen volgens hem namelijk hoe gemakkelijk je op andere bestemmingen dan de direct vanaf Eelde bereikbare kunt komen.



"Overstappen met de trein of met de bus is heel normaal, maar met het vliegtuig nog niet. Dat terwijl je bagage tegenwoordig gewoon wordt doorgeboekt en je gewoon van gate naar gate hoeft te wandelen", vertelt Post.



'Overstappen is niet moeilijk'

Over een lange overstaptijd hoeven reizigers zich volgens Post ook niet druk te maken. "Naar Dublin en Tallinn bijvoorbeeld hoef je maar één keer over te stappen in Londen of Kopenhagen. De bestemmingen in de app zijn bereikbaar via een overstap die nooit langer dan twee uur is."



Na de zomer komt de luchthaven met een update van de app. Er worden zo'n honderd bestemmingen over de hele wereld aan toegevoegd en daarnaast komt er een koppeling met een boekingspagina. Post: "Zo kunnen mensen ook direct de tijden en prijzen met elkaar vergelijken."