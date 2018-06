Het Oostervoortsche diep kronkelt weer net als vroeger door het Drentse landschap. Vandaag was de officiële opening van het project. Gedeputeerde Henk Jumelet en Carla Alma van Waterschap Noorderzijlvest haalden het laatste dammetje weg, waarna het water vrij kon stromen.

Om de loop van de beek weer in ere te herstellen, is het afgelopen half jaar een nieuwe beek gegraven, die op de plek van het oorspronkelijke diep komt. Het huidige water is gedempt. Vorige week werden nog honderden vissen uit de oude watergang gered en verhuist naar het nieuwe diep."Door de nieuwe watergang blijft het water langer in het landschap", legt boswachter Albert Broekman van Staatsbosbeheer uit. "Daardoor wordt het landschap vernat en daar zijn we erg blij mee. Uiteindelijk moet dit leiden tot mooiere omstandigheden voor de flora en fauna."Boswachter Albert Broekman vertelt in deze video wat er de afgelopen tijd allemaal is gedaan.Voor het omliggende landbouwgebied is een gemaal en een windwatermolen geplaatst. Zo kan wateroverlast zoveel mogelijk tegengegaan worden, zonder dat de natuur verdroogt.Een nieuwe, speciale stuw zorgt ervoor dat water tijdelijk in het gebied kan worden vastgehouden. Gedeputeerde Henk Jumelet: "In totaal is er 100 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Door de herinrichting zijn natuur en landbouw weer in balans."[Tweet: https://twitter.com/albertbroekman/status/1010087749439848453 [Tweet: https://twitter.com/ProvDrenthe/status/1010115024101298176