Gevangenis Veenhuizen blijft open

De gevangenis in Veenhuizen blijft open (foto: Jörn Reuvers/RTV Drenthe)

VEENHUIZEN - De gevangenis in Veenhuizen blijft open. Dat wordt naar verwachting rond vier uur vanmiddag officieel bekend gemaakt door de ministerraad.

Zowel de locaties Esserheem en Norgerhaven blijven in gebruik. Op die locaties bevinden zich ruim 480 cellen. Doordat de gevangenis openblijft, zullen honderden banen behouden blijven.Vorige week waren er al plannen van het kabinet uitgelekt waaruit bleek dat de Drentse gevangenis in Veenhuizen open zou blijven.Als gevolg van dat besluit, moeten de gevangenissen in Zwaag, Zeist, Zoetermeer en Almere sluiten.