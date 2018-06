Deel dit artikel:











Inbrekersduo verdacht van meer dan honderd inbraken bij ouderen Het tweetal zit sinds maart vast (foto: Koen van Weel/ANP)

HOOGEVEEN - Twee mannen van 19 en 39 jaar uit Lelystad zijn opgepakt voor tientallen inbraken bij ouderen, onder meer in Drenthe.

De inbraken waren in de eerste maanden van dit jaar. Het duo sloeg onder meer toe in Hoogeveen, Lelystad, Emmeloord, Drachten, Heerenveen en Hoogezand. De twee worden concreet verdacht van veertig zaken, maar de politie vermoedt dat ze bij meer dan honderd inbraken betrokken zijn.



"Het opvallende van deze inbraken was vooral dat deze vermoedelijk doelbewust gericht waren op woningen waar kwetsbare en vaak weerloze mensen wonen. Dat varieerde van woonzorg-complexen tot ouderen die zelfstandig wonen. De inbrekers kwamen binnen door het openbreken van een raamkozijn of het vernielen van een ruit", meldt de politie.



De verdachten werden eind maart op heterdaad betrapt. De twee zitten sindsdien vast.