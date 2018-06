Deel dit artikel:











Komt de oehoe naar Drenthe? 'Het is een kwestie van tijd' Een oehoe is de grootste uil van Europa (foto: Fee nature Images/Hans Dekker) Kuikens van de oehoe in een nest (foto; Fee Nature Images/Mark Zekhuis) Een jonge oehoe wordt gewogen voor onderzoek (foto: Free Nature Images/Martin Mollet)

Het is de grootste uil van Europa en hij staat bovenaan de voedselketen. Sinds 1997 broedt de oehoe weer op verschillende plaatsen in Nederland, maar in Drenthe heeft hij nog geen plekje gevonden. We gaan in gesprek met oehoe-deskundige Hans Hasper.





Landbouw te netjes

Maar de belangrijkste reden dat de roofvogel de Duits-Nederlandse grens niet oversteekt, heeft volgens de deskundige te maken met voedsel. "In Duitsland oogsten ze ruig, daar blijft veel mais liggen. Op die resten mais komen veel houtduiven af en die zijn weer de prooi van de oehoe. Net als ratten, maar daar zijn er hier ook minder van."



Hoewel houtduiven en ratten geliefd zijn, eet de oehoe ook ander voedsel. "Ze eten egels, andere uilen - zoals de bosuil en de ransuil - en ook wel jonge buizerds. Als de jonge buizerds net leren vliegen, zijn ze nog niet zo snel. Een ideale prooi voor de oehoe", legt Hasper uit. Een natuurlijke vijand heeft hij dan weer niet. "Hij staat bovenaan de voedselketen."



'Ze komen er wel aan'

Oehoe's leven nu nog veelal in Duitsland, maar de kans dat ze ook naar Drenthe komen, is volgens Hasper groot. "Ze komen er wel aan. Het is een kwestie van tijd. Een oehoe zou zich, net als bijvoorbeeld de slechtvalk, uiteindelijk wel in een stad kunnen vestigen. Daar zitten ook veel duiven, dus er is eten. Alles hangt samen met voedsel."



Oehoe's als huisdier: een heel slecht idee

Sinds het optreden van sneeuwuil Hedwig in de films en boeken van Harry Potter zijn oehoe's, maar ook kerkuilen, gewild als huisdier. Dat is een heel slecht idee, vindt Hasper. "Mensen kopen ze via internet. Een oehoe hoort in het wild. En eigenlijk is hij ook doodsaai. Hij slaapt overdag en 's nachts fladdert hij een paar keer en roept 'oehoe'. Dat is het."



Daarnaast is het een groter probleem dat mensen de oehoe, als ze hem zat zijn, loslaten in de natuur. "Je ziet het nu veel in Brabant, daar broeden ze zelfs. Maar dat zijn natuurlijk geen wilde dieren meer. De vogelopvang heeft er de handen vol aan. Het zou daarom ook goed zijn dat hier regels voor komen."

