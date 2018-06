Drentse lp-verzamelaar: Op de peuterspeelzaal draaide ik al plaatjes

ASSEN - De langspeelplaat viert deze week haar 70e verjaardag. Het Amerikaanse platenlabel 'Columbia Records' bracht in juli 1948 de eerste 33⅓ toerenplaat op de markt.

Ondanks dat de langspeelplaat in de jaren '80 werd verdrongen door de cassette en cd is er nog volop animo voor deze ouderwetse geluidsdrager.De Drentse schrijver Wouter Bessels is verknocht aan vinyl. "Toen ik drie jaar was ging ik naar de peuterspeelzaal. Daar pakte ik al singeltjes met kinderliedjes uit de kast om ze vervolgens te draaien", lacht Bessels tevreden.Met een collectie van bijna 1500 lp's mag de liefhebber zich een ware verzamelaar noemen. Bessels: "Het mooie van vinyl is de belevenis rondom het draaien. Een lp groeit met je mee. Als je hem uit de hoes haalt, denk je gelijk aan de winkel waar je hem kocht en de eerste keer dat je hem draaide. Dat beleef je niet met een cd."Michael Jackson had met zijn album 'Thriller' uit 1982 de best verkochte lp wereldwijd. Ruim 110 miljoen liefhebbers haalden de grammofoonplaat van Jackson in huis. Met 50 miljoen verkochte exemplaren staat het album 'The Dark Side of te Moon' van Pink Floyd op nummer twee, gevolgd door AC/DC. Zij verkochten 49 miljoen platen met hun album 'The Bodyguard'.