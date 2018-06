Deel dit artikel:











'Mijn vader heeft me geld geboden om te stoppen met fietsen' Henk Benjamins werd in 1969 uitgeroepen tot beste amateur van het land

WIELRENNEN - "Duizend gulden als je ermee stopt." Dat was het bod van de vader van Henk Benjamins aan zijn zoon. Maar de renner uit Hollandscheveld volgde zijn eigen weg en bleef fietsen. En zo werd hij, na Henk Nijdam, de tweede noorderling ooit die de Tour de France reed.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik kom uit een gezin van twaalf kinderen, waarvan de moeder altijd ziek was. En van m'n vader mocht ik niet fietsen vanwege het geloof. Maar desondanks werd ik heel erg aangetrokken tot de

wielersport", zegt Benjamins die inmiddels 72 jaar oud is.



'Ik kreeg een zak met veldkeien in plaats van bidons'

In 1969 won hij als top-amateur drie grote klassiekers en werd hij uitgeroepen tot beste amateur van Nederland. Hij was bij de Hoogeveense wielervereniging De Peddelaars de eerste coureur met een profcontract. Hij vertrok naar Caballero en later naar de behangploeg van Goudsmit Hoff. Daar liep de samenwerking met ploegleider Kees Pellenaars uiterst stroef. Zo mocht hij met een ernstig ontstoken knie niet uit koers stappen. En later, tijdens een zware Touretappe, met temperaturen boven de dertig graden, werd Benjamins geflikt door Pellenaars. "Ik kreeg in de ravitaillering een zak met veldkeien in plaats van bidons", blikt Benjamins terug.



Van enige vorm van begeleiding was geen sprake in die tijd. Nu Benjamins terugkijkt denkt hij dat hij in die tijd veel te extreem met de sport bezig is geweest. "Ik reed tussen de 120 en 150 koersen per jaar. En ik ging altijd voor de overwinning. Tegenwoordig gaan mensen pieken en zo hoort het natuurlijk ook"



Rivaliteit Henk Benjamins en Jan Bols

Benjamins had in Hollandscheveld een supportersvereniging met 250 betalende leden. "Ik kreeg materiaal van hun. Ondanks dat ik sponsors had, heb ik ook wel eens een baanfiets gekregen. Dat was echt fantastisch geregeld." Maar ook Jan Bols had in die tijd een trouwe supportersschare. Er ontstond grote rivaliteit tussen beide partijen. "Ondanks dat we in dezelfde ploeg fietsten reden we niet echt voor elkaar", zegt Bols. "Op een gegeven moment dacht ik: ik ga niet opzij. En Henk dacht hetzelfde en toen ging het hartstikke fout en toen was de gort gaar. Achteraf heb ik daar ook spijt van. Dat ging echt iets te gek."



Benjamins ging twee keer van start in de Tour de France. In 1970 kwam hij in de 19e etappe te laat binnen en een jaar later reed hij de ronde wel uit.