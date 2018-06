Water bij Sportlandgoed Zwartemeer niet veilig

EMMEN - Wie wil zwemmen in de zwemplas bij Sportlandgoed Zwartemeer, kan dat beter maar niet doen.

Provincie Drenthe en Waterschap Hunze en Aa’s geven een negatief zwemadvies vanwege onvoldoende waterkwaliteit in de zwemplas. In het water is een te hoge concentratie van de 'poepbacterie' intestinale enterococcen aangetroffen.In 2017 kreeg de plas ook al een negatief advies De provincie heeft waarschuwingsborden geplaatst. Als mensen toch het water in gaan, kunnen zij last krijgen van koorts en maag- en darmklachten.De waterkwaliteit van de overige officiële zwemplassen in Drenthe is op dit moment voldoende.