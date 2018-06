Deel dit artikel:











Muzieklijst Harry's Blues zondag 24 juni 2018

De basis van de Engelse band Badfinger werd gevormd door Pete Ham en Tom Evans. Ze scoorden, op het Apple label, hits met Come and get it, No matter what en Day after day. Ham en Evans schreven het nummer Without You wat in de vertolking van Harry Nillson een grote hit werd. Pete Ham schreef het nummer (There ain’t no real) Perfection voor het album Straight up dat eind 1971 werd uitgebracht. Het nummer werd opgepikt door Tim Hardin die het gebruikte voor zijn album Painted Head in 1972.





Dit is de laatste Harry's Blues voor de zomerstop. In september gaan we verder.



Harry Muskee en Eelco Gelling ontmoetten Tim Hardin bij een concert in De Kolk in Assen. Dat het leven niet perfect is bewijst de geschiedenis van Badfinger. Zowel Ham als Evans pleegden zelfmoord als gevolg van foute managers en financiële malversaties.