Proevend en ruikend door de natuur

Een excursie speciaal voor blinden en slechtzienden in Anloo vanmiddag. Boswachter Kees van Son liet mensen met een visuele beperking de natuur ruiken, voelen en proeven.

Eén keer per jaar wordt de excursie georganiseerd. Voor de boswachter van Staatsbosbeheer is het elk jaar een soort reünie. "We doen deze excursie al een jaar of vijftien. Ik zie vaak dezelfde mensen."Elzo Hiddinga is één van de deelnemers van de excursie: "Ik vind het leuk, want je zit in de natuur." De excursiedeelnemer is bijna blind. "Mijn reuk is wel heel goed. Toen we aan de wandel waren, toen hadden ze het erover dat de koeien stinken. Ik dacht van: nee, dat is lekker."