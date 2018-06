Mercuriustheater in Assen ligt voorgoed in puin

Het Mercuriustheater in Assen is gesloopt (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)

ASSEN - Het vroegere Mercuriustheater in Assen en de oude Veningerlandschool, met daarin de laatste jaren het Stedelijk Museum voor Hedendaagse Kunst, zijn voorgoed uit het stadsbeeld verdwenen. Beide panden langs het Kanaal zijn gesloopt. Ervoor in de plaats komt woningbouw.

Geveke bouwt daar zeventig huizen op het terrein langs het water, onder de naam de Mercuriushof. Er komen twaalf hofwoningen, tien stadsvilla's aan de kade en twee appartementencomplexen 'De Wester' en De Ooster', die samen goed zijn voor 48 appartementen. Het gaat om 24 huur- en 24 koopappartementen.Bij de sloop van de Veningerlandschool is in de kelder wat asbest gevonden, wat door een speciaal team is verwijderd. Volgens het bouwbedrijf was daar van tevoren rekening mee gehouden en kon de sloop ondanks de asbestsanering gewoon doorgaan.De eerste woningen van de Mercuriushof moeten eind dit jaar klaar zijn.