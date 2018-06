Deel dit artikel:











Werkstraf voor gooien met glas Naast de werkstraf moet de vrouw de man een schadevergoeding van 1400 euro betalen (foto: Pixabay.com)

MEPPEL - Een 22-jarige vrouw uit Meppel heeft een werkstraf van 120 uur opgelegd gekregen, omdat zij in een kroeg in Meppel een man bekogelde met glas. Hij liep een diepe snijwond aan zijn oor op.

De man en de vrouw ontmoetten elkaar op 28 oktober in een café in Meppel. Aan de bar vroeg hij haar om een vuurtje. De vrouw zou daarop zijn sigaret hebben verfrommeld. De man beantwoordde dit gebaar door haar brandende sigaret eveneens te verfrommelen.



Getuigen

De man liep naar zijn vrienden en kreeg een glas tegen het hoofd gegooid. Twee getuigen zeiden dat het glas door de vrouw werd gegooid. De vrouw gaf een andere lezing. De man zou haar meermalen om een vuurtje hebben gevraagd.



Opwelling

Een vuurtje dat door de barman werd aangeboden zou hij hebben afgeslagen. De vrouw zei dat ze door de man werd uitgescholden en geslagen. Ze gooide in een opwelling. Het slachtoffer moest zich bij een huisartsenpost laten behandelen. De arts zei dat een slagader net niet was geraakt.



Tijdens de zitting zei de vrouw dat ze spijt had van haar actie. Naast de werkstraf moet de vrouw de man een schadevergoeding van 1400 euro betalen.