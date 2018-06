Deel dit artikel:











Henk Bos hoopt op 'prestatiecontract' bij FC Emmen Henk Bos in actie voor FC Emmen tegen Almere City FC (foto: Roel Bos/sportfoto.org) Henk Bos

VOETBAL - Henk Bos is met FC Emmen in gesprek over een langer verblijf bij de Drentse club. De 25-jarige middenvelder staat open voor een 'prestatiecontract', aangezien hij vorig jaar nauwelijks aan voetballen toekwam vanwege een slepende enkelblessure.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De geboren Knoalster speelde door die blessure slechts vier keer mee in het promotiejaar van FC Emmen. Dat deed hij telkens als invaller. "Daarom is het ook heel realistisch om te praten over een soort van contract op basis van prestaties. Ik heb eigenlijk niet kunnen spelen en heb wel het gevoel dat ik de club wat verschuldigd ben."



Bos hoopt voor komende woensdag duidelijkheid te hebben, want dan begint FC Emmen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. "Ik voel me fit en kan dus vanaf het begin volop meedoen met de groepstraining."



Als de onderhandelingen tot een nieuw contract leiden dan gaat Bos zijn derde seizoen in bij FC Emmen, nadat hij overkwam van FC Groningen. Met name in zijn eerste jaar in Drentse dienst kende Bos een sterker periode en stond hij in de winterstop in de belangstelling van (toen . nog) eredivisieclub Sparta.